Эксперт: «Лидеры России» стали частью государственной политики

«То, что Путин встречается с победителями конкурса, говорит о том, что этот конкурс является частью именно государственной политики по обновлению управленческих кадров. Президент тем самым это подтверждает», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя встречу Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России».

Встреча главы государства с победителями конкурса «Лидеры России» свидетельствует о том, что «конкурс проходит верно с точки зрения власти, и государственных «заказчиков» , – подчеркнул президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. «Люди, которые прошли отбор во время состязания, обладают не только управленческим опытом, и познаниями, но, в первую очередь являются лидерами – то есть людьми, которые способны управлять другими людьми», – добавил Гусев.

Президент встретился с победителями конкурса управленцев во вторник. Глава государства выразил надежду, что новые перспективы, открывающиеся перед победителями конкурса «Лидеры России» станут полезны и управленческим структурам, и самим победителям.

«Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс – 227 тысяч, 300 финалистов, все финалисты получат по 1 млн рублей», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что победителями стали 104 человека.

Путин выразил надежду на то, что новые перспективы будут не только интересны участникам, но и полезны «для различного рода деятельности – это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба».

«Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях», – заметил глава государства.

Показательно, что именно на встрече с победителями конкурса президент сообщил о своем кадровом решении: назначить на должность и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера (до этого момента – первого замглавы Минэнерго).

Текслер был участником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления ВШГУ Российской академии народного хозяйства и госуправления. Кузница управленцев, РАНХиГС, имеет отношение и к конкурсу «Лидеры России» – напомним, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров также является проректором РАНХиГС. И, как сообщает ТАСС, каждый второй финалист конкурса выбрал обучение на программах РАНХиГС.

«Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя (министра) Текслера», – сказал российский лидер во время встречи с финалистами «Лидеров России».

«Есть кадровая политика Кремля, которая состоит в том, что

на высшие государственные посты назначаются люди, прошедшие различные управленческие практики – работавшие в исполнительной власти, законодательной власти, крупных корпорациях.

Текслер – пример такого управленца», – заметил по этому поводу политолог Дмитрий Гусев.

«Речь идет о людях, обладающих управленческим опытом, который может быть полезен на региональной государственной службе. Эта политика неизменна – она продолжается уже несколько лет, и назначение Текслера тому подтверждение. Тем более, он закончил высшую школу госуправления в РАНХиГС, – отметил Гусев. – Плюс у него опыт работы и в муниципальном управлении, и в крупных корпорациях».

Возвращаясь к общению президента с победителями конкурса «Лидеры России», отметим: Владимир Путин констатировал, что чиновники и топ-менеджеры компаний в этом году проявили повышенный интерес к институту наставничества. Сразу 93 человека пожелали стать таковыми для финалистов конкурса.

Путин с интересом расспрашивал победителей конкурса об их жизненном пути, о том, что им показалось самым интересным и сложным во время соревнований, а также живо интересовался их дальнейшими планами. Не обошлось и без курьезов. В частности в беседе с начальником УМВД по Тюмени Петром Вагиным президент сообщил, что знает его биографию, потому что «посмотрел справки по каждому». «Вы начали с оперуполномоченного, да? Карьерист! Потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного», - шутливо заметил глава государства.

Президент добавил, что то, что работник системы МВД стал финалистом конкурса «Лидеры России», «для всей системы МВД просто большой подарок». «А то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься», – прокомментировал он. Вагин слова Путина подтвердил. «Так точно, на финале тоже посмеивались. Ребята спрашивали, взял ли я собой пистолет и наручники. Потом перестали», – сказал он достаточно серьезно. «Потому что вы показали дубинку», – снова парировал шуткой Путин.

Глава государства отметил и главу Сбербанка Германа Грефа за сытую жизнь своих сотрудников. Другой победитель конкурса Дмитрий Трофимов, руководящий одним из департаментов банка сообщил Путину, что конкурс ему дался тяжело. «За пару дней финала потерял четыре килограмма, хотя сам тощий достаточно», - посетовал молодой человек. «Работая в банке, можно набрать лишних четыре килограмма. А на конкурсе приходится от них избавляться. Греф хорошо организует вашу работу», – смеясь отозвался президент.

Глава государства выразил надежду что

новые перспективы будут «не только интересны, но и полезны для различного рода деятельности – это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба».

По оценке Путина, конкурс «Лидеры России» становится все более престижным и интересным. При этом власти проводят «и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных», добавил президент.

Напомним, второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерам конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.