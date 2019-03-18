Президент Владимир Путин во вторник встретится с победителями конкурса «Лидеры России», финальный этап которого завершился 17 марта в Сочи.

«19 марта Владимир Путин встретится с победителями конкурса «Лидеры России», финальный этап которого завершился 17 марта в Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости».

Также 19 марта Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры и даст оценку работе ведомства в 2018 году, а также определит задачи на текущий год.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Сочи прошел финал кадрового конкурса «Лидеры России».

Основная задача конкурса «Лидеры России» – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Всего победителями конкурса стали 104 человека.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса в 2019 году стали 300 человек из 21 региона России. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей, а победители – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.