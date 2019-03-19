Названы вероятные сроки запуска российской станции «Луна-25»

Российская посадочная станция «Луна-25» может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

Балега заявил, что запуск «Луна-25» может состояться в 2022-2024 годах, передает РИА «Новости».

В свою очередь исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев сообщил, что полет на Луну должен состояться к 2030 году, и после этого «должно начаться разворачивание» посещаемой космонавтами лунной базы.

«Она будет сначала, наверное, маленькая, такая короткопосещаемая, а потом, наверное, больше и больше люди там будут пребывать», – сказал он в видео, размещенном во вторник в Youtube-канале «Роскосмос ТВ».

Напомним, во вторник организаторы эксперимента SIRIUS-19 по имитации четырехмесячной миссии на Луну заперли шестерых добровольцев из России и США в наземном экспериментальном комплексе в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Москве.

«Разрешаю экипажу международного эксперимента приступить к выполнению эксперимента», – сказал директор Института Олег Орлов.

«Мы скоро вернемся», – ответил ему и провожающим командир экипажа Евгений Тарелкин.

В экипаж также вошли бортинженер Дарья Жидова и врач Стефания Федяй. Анастасия Степанова, Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров (оба граждане США) назначены испытателями-исследователями.

Тарелкин – 115-й российский космонавт, на счету которого один полет в космос длительностью 143 суток. После возвращения на Землю в марте 2013 года он вместе с коллегой Олегом Новицким принял участие в эксперименте по отработке ручного управляемого спуска с орбиты на поверхность Марса. Исследование проводилось с использованием центрифуги, с помощью которой моделировались перегрузки при спуске в реальном режиме космического полета.

Научная программа эксперимента насчитывает 450 страниц и включает 70 экспериментов.

Проект воспроизводит основные характеристики реального космического полета на Луну и включает этапы: перелет до спутника, поиск места прилунения, прилунение экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю.

Специально для такого типа экспериментов в Институте построен экспериментальный комплекс с имитатором лунной поверхности.

Выходить на поверхность «Луны» Тарелкин будет вместе с американским коллегой Рейнхолдом Повилаитисом. Пока запланирован один выход. Во время работы на имитаторе лунной поверхности космонавты возьмут пробы грунта, а также будут дистанционно управлять роверами.

Отмечается, что участники эксперимента проведут четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира, вплоть до того, что у них заберут сотовые телефоны.

«Это одно из условий психологического характера, что никакого общения, полная изоляция. Единственное – по электронной почте раз-два в неделю можно будет общаться с семьей», – рассказал Тарелкин.

Эксперимент носит название SIRIUS-19, что является аббревиатурой от Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное исследование в уникальном наземном комплексе).

Первый этап SIRIUS прошел в 2017 году и длился 17 суток; второй этап, начинающийся во вторник, 19 марта, продлится уже 120 дней.

Третий этап продолжительностью восемь месяцев планируется начать в 2020 году. После этого намечен еще один этап – изоляция продлится год.

Организаторы ранее сообщали, что годовых экспериментов может быть несколько, а также рассматривается возможность провести эксперимент дольше года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что Россия перенесла на год сроки запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» в связи с ранее отложенным запуском станции «Луна-25».

Планировалось, что орбитальный аппарат «Луна-26» будет запущен в 2022 году, а посадочный аппарат «Луна-27» – в 2023 году.

В июне 2018 года научный руководитель института РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск станции «Луна-25» откладывается по баллистическим условиям совершения посадки.