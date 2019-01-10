Роскосмос назвал причину переноса запуска лунных станций

Россия перенесла на год сроки запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» в связи с ранее отложенным запуском станции «Луна-25», сообщили в Роскосмосе.

«Сдвиг сроков запусков космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» обусловлен новым сроком запуска космического аппарата (КА) «Луна-25» (запланирован на 2021 год), предназначенного для отработки мягкой посадки на поверхность Луны, технология которой должна использоваться при посадке последующих КА с учетом необходимости взаимодействия КА «Луна-26» и «Луна-27» между собой в процессе выполнения научной программы», – цитирует РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что запуски «Луны-26» и «Луны-27» перенесли на 2023 и 2024 годы соответственно.

Планировалось, что орбитальный аппарат «Луна-26» будет запущен в 2022 году, а посадочный аппарат «Луна-27» – в 2023 году.

В июне научный руководитель института РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск станции «Луна-25» откладывается не по техническим причинам или недостатка средств, а по баллистическим условиям совершения посадки.