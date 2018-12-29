Российские ученые заявили об опасности лунной пыли

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Россия испытала ракетоносец XXI века

Ту-22М3М – это потомок знаменитого Ту-22М, по кодификации НАТО – Backfire («Встречный огонь»)Фото: Егор Алеев/ТАСС
Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России. Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК? Подробности...
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Почему жители бегут из Нью-Йорка

Нью-Йорк – символ не только успеха, но и нищетыФото: Daniel Schoenen/Global Look Press
Крупнейшие города «золотого миллиарда» живут в условиях такого расслоения, что среднему классу места там просто не остается. Современные мегаполисы представляют собой симбиоз роскошных районов для туристов и обширных резерваций для обездоленных. Это касается не только Нью-Йорка и Токио, но и все больше Москвы. Как происходит изгнание среднего класса из мегаполисов?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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          Российские ученые заявили об опасности лунной пыли

          29 декабря 2018, 09:08

          Текст: Алина Назарова

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          Российские ученые рассчитывают исследовать лунную пыль на предмет ее опасности для человека, сообщил замдиректора Института медикобиологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

          «Пыль имеет структуру «ежика», который, если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности», – сказал он, передает ТАСС.

          По словам Сычева, при реализации миссии «Луна-Грунт», запланированной на 2025 год, ученые рассчитывают получить образцы лунной пыли для исследования ее структуры, химического состава, чтобы «понять, насколько она может быть опасна».

          Он также уточнил, что теоретически лунный грунт можно использовать для создания оранжерей на лунных базах, но пока этот вопрос не прорабатывается ввиду отсутствия достаточного количества грунта и его малой изученности.

          «Луна – 28» – часть российской программы по исследованию Луны. Отправка станции к спутнику Земли планируется после 2025 года. До нее будут отправлены «Луна – 25» (посадочный аппарат в 2021 году), орбитальный аппарат «Луна – 26» в 2022 году и посадочного аппарата «Луна – 27» в 2023 году.

          Последний раз отечественная станция запускалась к Луне в 1976 году. Это была советская «Луна – 24».


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