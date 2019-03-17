США назвали покупку Турцией С-400 «большой проблемой»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал покупку Турцией ЗРК С-400 у России.

Болтон заверил, что США считают Турцию «союзником по НАТО». Он посетовал на то, что у турецкой стороны «очень плохие отношения» с «близкими друзьями» США в Израиле. Болтон заявил о необходимости «урегулировать эту проблему».

Кроме того, США «озабочены» тем, что Анкара покупает С-400, передает ТАСС.

«Это большая проблема», – сказал Болтон.

Также он отметил «спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии».

По мнению Болтона, глава американского государства Дональд Трамп «хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией», но от Анкары требуется «оказать содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона».

Напомним, США угрожают Турции «серьезными последствиями» из-за С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.