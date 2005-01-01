Пентагон пригрозил Турции «серьезными последствиями» из-за С-400

Турция столкнется с «серьезными последствиями» в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400, заявил пресс-секретарь минобороны США Чарльз Саммерс.

«Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними», – приводит его слова ТАСС.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.

Москва заявляла, что попытки Вашингтона сорвать поставку С-400 Турции показывают слабость позиций США на рынке вооружений.