Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

«Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.