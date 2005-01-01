Свидетельница по делу Берлускони умерла из-за отравления радиоактивными веществами

Девушка, в показаниях которой против Берлускони нуждалась итальянская прокуратура, умерла из-за отравления радиоактивными веществами; итальянские СМИ увидели в ее смерти «русский след».

Причиной смерти танцовщицы из Марокко Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, стало отравление «смесью радиоактивных веществ», сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за интимные связи с несовершеннолетними. А в 2014 году приговор был отменен, однако позже прокуратура начала расследование, обвинив Берлускони в подкупе свидетелей за дачу ложных показаний.

Иман Фадил проходила свидетельницей по новому делу. Она должна была подтвердить, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, которые работали на вечеринках на его вилле под Миланом. За молчание платили и гостям этих мероприятий. По данным следствия, Берлускони потратил около 10 млн евро.

Но в конце января Фадил попала в реанимацию. Как отметили врачи, девушка испытывала сильную боль, у нее были симптомы отказа органов. В начале марта она скончалась.



После этого следствие собрало всю врачебную документацию и потребовало проведение токсикологической экспертизы. По результатам исследования установили причину смерти – отравление «смесью радиоактивных веществ».

Прокурор Франческо Греко позже отметил, что у Иман Фадил были подозрения о покушении. О том, что ее могут отравить, она говорила своим близким и адвокатам.

Итальянские СМИ отметили, что применение таких веществ якобы может свидетельствовать о «русском следе». Они связали это с ситуацией 2006 года, когда от отравления радиоактивным полонием-210 умер экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

В январе стало известно, что Берлускони собрался участвовать в выборах в Европарламент.