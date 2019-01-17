Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент

Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае, передает агентство АНСА.

По данным агентства, Берлускони сделал заявление на Сардинии на одном из мероприятий партии «Вперед, Италия», которую возглавляет, передает ТАСС.

«Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться», – сказал он.

В сентябре Берлускони уже говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент, отметив, что его «все просят» об этом.

Выборы пройдут в мае 2019 года. Некоторые европейские политики уже начали обвинять Россию в намерении вмешаться в проведение выборов.