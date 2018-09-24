Берлускони собрался баллотироваться в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщил новостной канал Rai News 24.

«Меня все просят об этом. Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно», – приводит ТАСС слова политика, которому в конце сентября исполнится 82 года.

Напомним, 12 мая суд Милана реабилитировал Берлускони, отменив шестилетний запрет занимать в Италии государственные посты. Двумя днями ранее Берлускони поддержал создание правительства Италии из числа «сторонников Путина».

Формально партия Берлускони «Вперед, Италия» находится в оппозиции и критикует действия коалиционного правительства в составе «Движения «5 звезд» и «Лиги», однако альянс партии Берлускони и «Лиги» во главе с Маттео Сальвини, несмотря на определенные разногласия, сохраняется, что было подтверждено на уровне региональных выборов.