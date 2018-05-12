Суд Милана реабилитировал Берлускони

Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, сообщают СМИ.

Решение миланского суда отменяет предыдущие судебные решения, в соответствии с которыми Берлускони было запрещено на протяжении шести лет занимать государственные посты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, Кассационный суд Италии в августе 2013 году признал его виновным в финансовом мошенничестве. Политика приговорили к четырем годам тюрьмы (сокращены до года по амнистии). В виду преклонного возраста наказание заменили на общественно-полезные работы – год Берлускони раз в неделю работал в доме престарелых.