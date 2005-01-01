Берлускони поддержал создание правительства Италии из числа «сторонников Путина»

Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони фактически разблокировал зашедший в тупик процесс формирования правительства Италии, дав согласие на переговоры между своим союзником по коалиции партией «Лига» и «Движением 5 звезд», которых принято относить к числу «сторонников Путина».

По словам Берлускони, партия «Вперед, Италия» с уважением относится к готовности партии «Лига» взять на себя ответственность за создание правительства с «Движением 5 звезд», передает РИА «Новости».

«Не нам накладывать вето и выдвигать предварительные условия», – заявил политик, заверив, что решение «Лиги» «не будет означать конца правоцентристской коалиции», в которую входит партия Берлускони «Вперед, Италия».

При этом Берлускони отметил, что его партия не будет голосовать в парламенте за доверие будущему Совету министров из числа «Лиги» и «Движения 5 звезд», дабы не нарушать своих обязательств перед избирателями.

«Большего от нас требовать нельзя», – отметил Берлускони.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Демократическая партия Италии, правившая в стране на протяжении последних пяти лет и проигравшая последние выборы, отказалась поддерживать правительство «Движения «5 звезд» и входить в правящее большинство, решив уйти в оппозицию.

В результате Италия оказалась перед угрозой проведения досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала сложившуюся политическую ситуацию в Италии.