В решении КПРФ передать мандат Грудинину увидели «шкурные интересы» Зюганова

«Происходит просто сращивание Зюганова с Грудининым. Вполне возможно, что Зюганов ищет «золотой парашют», чтобы спрыгнуть с поезда КПРФ», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал попытку оспорить в суде решение КПРФ передать вакантный мандат депутата Госдумы бизнесмену Павлу Грудинину.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов «занимает шкурную позицию», желая передать вакантный депутатский мандат бизнесмену, экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину, а не Борису Иванюженкову, который на выборах в Госдуму в 2016 году занимал шестое место в списке КПРФ, а не девятое, как Грудинин.

«Зюганов передает мандат человеку, который, возможно, является спонсором не только КПРФ, но и самого Зюганова. Непонятно, чем еще объяснить столь пылкую любовь к бывшему члену «Единой России» и нынешнему олигарху», – сказал политолог.

«Происходит просто сращивание Зюганова с Грудининым. Вполне возможно, что Зюганов ищет «золотой парашют», для того чтобы спрыгнуть с поезда КПРФ. Прежде чем уйти в отставку, Зюганов хочет получить своеобразный «золотой парашют». Также вполне возможно, что одной из договоренностей было то, что Грудинин будет поддерживать внука Зюганова на руководящем посту партии», – подытожил Павел Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. «Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», – заявил Геннадий Зюганов.

Однако кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков решил оспорить это «несправедливое» решение. Как сообщает Regnum, соответствующий иск рассмотрит подольский городской суд Московской области.

Иванюженков считает, что данное решение противоречит требованиям ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы» и нарушает его конституционное право быть избранным депутатом. На парламентских выборах 2016 года Иванюженков входил в ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но если Иванюженков занимал в ней шестое место, то Грудинин – девятое.

В 2009 году Конституционный суд РФ постановил, что действия политической партии не могут носить произвольный характер и не должны допускать возможность лишения гражданина статуса кандидата в депутаты, – указывает в своем заявлении Иванюженков.