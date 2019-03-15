Эксперт: Решение Зюганова передать мандат Грудинину вызвало возмущение в КПРФ

«Понимаю стремление Грудинина любой ценой получить депутатскую неприкосновенность. Ведь он погряз в оффшорных скандалах, судах, в скандалах со своими женами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя попытки Павла Грудинина попасть в Госдуму.

«Решение Зюганова отдать мандат Грудинину – это по сути циничная продажа мандата Жореса Алферова. А разногласия и даже возмущение, которые возникли по этому поводу в верхушке КПРФ, говорят о том, что не все там еще – отъявленные циники. Есть люди, у которых еще сохраняется нравственная категория. Кстати, сегодня отмечается день рождения покойного академика. Еще 9 дней не прошли со дня смерти, еще не помянули по христианскому обычаю», – напомнил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Понимаю, что для коммунистов религиозные моменты не важны, хотя в последнее время они себя сильно позиционируют как православных. Но, конечно, это цинизм», – сказал он.

«Но такое решение Зюганова, человека в возрасте, которому пора уже думать, о чем с Богом разговаривать, вызывает недоумение. Он идет каким-то странным путем. Конечно, тут никакого нарушения закона нет, закон позволяет Зюганову подобным образом действовать. Но, мне кажется, что кроме законов юридических, есть еще законы этические, человеческие, а вот их как раз нарушает подобное поведение Зюганова», – отметил политолог.

Напомним, в четверг появились сообщения о том, что президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин»,

– передает слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова «Интерфакс». Решение Зюганов назвал «коллективным», советовались в том числе с регионами.

Напомним, Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни, его похоронили в поселке Комарово под Петербургом. Он являлся лауреатом Нобелевской премии по физике 2000 года. Впрочем, в руководстве КПРФ возникли явные разногласия вокруг решения Зюганова. Многие из его соратников недовольны таким выбором. По мнению кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, которого цитирует телеканал Рен-ТВ, решение о передаче мандата Грудинина – несправедливое.

Кроме того, не было и самого по себе заседания президиума ЦК, на которое ссылался Зюганов. Из опрошенных РБК семи членов президиума ни один не подтвердил, что участвовал в заседании. О том, что заседания не было, изданию прямо сказал Николай Коломейцев, член президиума.

Тем временем в пятницу ЦИК зарегистрировал несколько заявлений, авторы которых просят не передавать мандат Грудинину. Заявители, в том числе жители подмосковного Видного, которые узнали о предоставлении мандата Грудинину из СМИ и соцсетей, просят не допустить «заведомого незаконного решения» в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.

По их словам, Грудинин «погряз в облаке лжи», «обвел вокруг пальца свою уже бывшую супругу».

В июле прошлого года судебный участок мирового судьи № 332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. Процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству представителей заявителя. В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.