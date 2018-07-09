Место Жореса Алферова в Госдуме решено отдать Грудинину

Президиум ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. Ранее Грудинин был лишен депутатского мандата в подмосковном городе Видное из-за вопросов к его декларации о доходах.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», – передает слова лидер КПРФ Геннадия Зюганова. «Интерфакс».

Решение Зюганов назвал «коллективным», советовались в том числе с регионами.

Напомним, Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни, его похоронили в поселке Комарово под Петербургом. Он является лауреатом Нобелевской премии по физике 2000 года.

Также отметим, что в феврале совет депутатов подмосковного Видного отстранил от должности депутата Павла Грудинина. Поводом для этого решения стали обнаруженные нарушения при подаче декларации о доходах. По информации надзорного органа, Грудинин не указал сведения о владении белизским офшором Bontro LTD.

Напомним также, что Грудинин в июле прошлого года подал на развод с супругой, с которой прожил 38 лет. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

Сейчас бывшая жена Грудинина Ирина в рамках бракоразводного процесса требует 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» – половину из 44%, принадлежащих Грудинину напрямую. Также она намерена взыскать 10% акций, которые находились у ООО «Универсальная Финансовая Компания». Эта компания контролировалась Bontro LTD.

Председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков отметил, что в ходе бракоразводного процесса стало известно о наличии у Грудинина зарубежных офшоров.

Кроме того, рассматривается исковое заявление ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин.