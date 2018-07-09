Депутат: Бракоразводные тяжбы с женой помогли выявить нарушения у Грудинина

В ходе бракоразводного процесса стало известно о наличии у Павла Грудинина зарубежных оффшорных компаний, сообщил в комментарии для газеты ВЗГЛЯД председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков.

«Нам стало известно, что в ходе судебных заседаний и бракоразводных тяжб были приведены данные о наличии зарубежных оффшорных компаний у Павла Грудинина. Есть нормы закона которым мы обязаны следовать», – заявил Коршаков.

Ранее во вторник Совет депутатов города отстранил Грудинина от должности.

Коршаков сообщил, что это было сделано по представлению прокуратуры города. Правоохранители указали на нарушения антикоррупционного законодательства: бизнесмен не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, пишет «Коммерсант».

Напомним, что бывший кандидат в президенты России от партии КПРФ в июле прошлого года подал на развод с супругой, с которой прожил 38 лет. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у Грудинина помимо двоих взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины. Позднее он подтвердил в интервью, что у него есть длительные отношения с другой женщиной Ксенией и младшие дети.

Сейчас бывшая жена Грудинина Ирина в рамках бракоразводного процесса требует 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» – половину из 44%, принадлежащих Грудинину напрямую; а также хочет взыскать еще 10% акций, которые находились у ООО «Универсальная Финансовая Компания». «Универсальная Финансовая Компания» контролировалась Bontro LTD. Грудинина просила арестовать эти акции, пишет «Комсомольская правда».

Помимо этого, 11 марта суд приступит к рассмотрению искового заявления ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин.