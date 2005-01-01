Политическая карьера Грудинина окончена

Совет депутатов подмосковного Видного отстранил от должности депутата Павла Грудинина. Ранее он уже был отстранен от должности председателя совета депутатов этого города. «Это совершенно закономерный итог, что все от него бегут и отворачиваются», – считает политолог Олег Матвейчев.

Совет депутатов подмосковного Видного отстранил от должности депутата Павла Грудинина. Ранее он уже был отстранен от должности председателя совета депутатов этого города.

Поводом для этого решения стали обнаруженные нарушения при подаче декларации о доходах, сообщает «360». По информации надзорного органа, Грудинин не указал сведения о владении белизским офшором Bontro LTD.

Отстранение Грудинина от должности поддержали 11 депутатов. В зале присутствовали 13 из 20 парламентариев.

Напомним, две недели назад совет депутатов Видного снял Грудинина с должности председателя совета депутатов поселения. Тогда за его снятие проголосовало 12 депутатов из 20, среди них три представителя КПРФ. Вместо бывшего кандидата в президенты назначили Игоря Коршакова.

Политолог Олег Матвейчев, комментируя смещение Грудинина с поста главы совета депутатов города Видное, высказал мнение, что это стало показателем усталости коммунистов от персоны Грудинина. «Союз с ним уменьшает проценты, которые может набрать партия. Это совершенно закономерный итог, что все от него бегут и отворачиваются», –отмечал профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.