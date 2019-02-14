Эксперт объяснил, за что коммунисты низвергли Грудинина с поста

«Депутаты КПРФ и многие коммунисты голосовали против Грудинина, потому что сочли, что он дискредитирует коммунистическую партию», – высказал мнение газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя смещение Павла Грудинина с поста главы совета депутатов города Видное.

«Союз с ним уменьшает проценты, которые может набрать партия. Это совершенно закономерный итог, что все от него бегут и отворачиваются», – заметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

В четверг совет депутатов подмосковного Видного снял экс-кандидата в президенты от компартии Павла Грудинина с должности своего председателя. Примечательно: за его отстранение голосовали в том числе депутаты от КПРФ.

Матвейчев полагает: отстранение Грудинина стало показателем усталости коммунистов – они устали от того, что олигарх, поддержанный Зюгановым, дискредитирует партию. Эксперт напомнил, что и часть сторонников КПРФ голосовала против выдвинутого партией кандидата-бизнесмена.

«Это олигарх, миллиардер, с золотыми слитками и счетами за границей, которые он даже сосчитать уже не может, который в офшорах хранит свой бизнес», – перечисляет Матвейчев. Он напомнил о публикациях, согласно которым «возглавляемый Грудининым совхоз имени Ленина – его частное предприятие, которое зарегистрировано в Белизе». «Хуже этого придумать ничего нельзя. Хуже этого было бы разве что, если бы Грудинин маску бы снял, а под ней оказался Чубайс», – иронизирует Олег Матвейчев.