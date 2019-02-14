Депутаты города Видное от КПРФ проголосовали за отставку Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного снял Павла Грудинина с должности председателя совета депутатов поселения; за его отстранение проголосовали в том числе депутаты от КПРФ.

Решение приняли большинством голосов. Его обвинили в том, что он мало внимания уделял социальному обеспечению жителей Видного, в частности, урезав социальные статьи бюджета, сообщает 360tv.

Так, по программе «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» финансирование было уменьшено на 13,5%. По программе «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» - на 1,9%.

Средства, предусмотренные для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, при Грудинине были уменьшены на 37,5%.

При этом, когда Грудинин шел на выборы президента, он как раз обещал поддерживать малообеспеченные категории населения.

За снятие Грудинина проголосовало 12 депутатов из 20, сообщает «Интерфакс». Среди них три представителя КПРФ.

Грудинин стал членом совета депутатов города Видное Ленинского района Московской области 10 сентября 2017 года. Уже 29 сентября при поддержке КПРФ он был избран председателем совета депутатов.

Между тем, Арбитражный суд Мособласти 11 марта приступит к рассмотрению искового заявления ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин, сообщает РАПСИ.

С компании «ТТ Девелопмент» требуют неустойку в размере 79,5 млн рублей.

Ранее акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» увеличили до 2,1 млрд рублей сумму исковых требований к директору общества Грудинину, который совершал заведомо невыгодные для компании сделки с землей.

В октябре 2018 года суд также отказался опровергать информацию ВГТРК о наличии у Грудинина имущества в виде ценных бумаг в зарубежных банках на сумму более 7,5 млрд рублей.