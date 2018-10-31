Грудинин проиграл суд ВГТРК

Савеловский суд Москвы не стал требовать опровержения у ВГТРК распространенной информации о наличии у директора подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина имущества в виде ценных бумаг в зарубежных банках на сумму более 7,5 млрд рублей.

Суд отказался удовлетворить иск Грудинина к телехолдингу о защите чести и достоинства, а также взыскать символический один рубль в качестве компенсации морального вреда, передает РАПСИ.

«В иске Грудина об опровержении сведений, распространенных в передаче «Прямой эфир» от 12 июля 2018 года, а также во взыскании одного рубля в качестве компенсации морального вреда отказать», – сказала судья.

Напомним, выпуск шоу, о котором идет речь, был посвящен бракоразводному процессу между Грудининым и его бывшей женой Ириной. Недовольство директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» вызвало неоднократное упоминание информации о его собственности ведущим Андреем Малаховым.

В программе был продемонстрирован планшет с прикрепленным к нему листком, на котором перечислялось имущество Грудинина. Зрители телеканала «Россия 2» увидели суммы денежных средств истца, его акции и доли в компаниях, а также информация о зарубежных счетах экс-кандидата в президенты России.

«Моего доверителя возмутила информация о наличии у него ценных бумаг в зарубежном банке на сумму более 7,5 миллиарда рублей», – сказала представитель истца.

Малахов ссылался на данные ЦИК, которые, по версии представителя ВГТРК, были переданы в избирком самим кандидатом.

По версии представителя телехолдинга Зои Матвиевской, основным мотивом истца является желание скрыть существующие денежные средства от жены во время процесса по разделу имущества.

Информация «является предметом общественного интереса», и «ранее эти сведения уже неоднократно распространялись новостными агентствами», добавила Матвиевская.

По уточненным сведениям, поданным Грудининым в ЦИК, он описал свои средства из расчета стоимости одной ценной бумаги, которую журналисты умножили на общее их общее количество и получили 7,5 млрд рублей.

Напомним, 27 июня 2018 года во время судебного заседания по иску акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» к ЗАО «Каширский молл» ФНС России предоставила пояснения к делу, в которых сообщила, что Грудинин является бенефециарным владельцем (доля 100%) международной коммерческой компании BONTRO LTD (зарегистрирована 09.07.2003, регистрационный номер 30423, местонахождение: № 5, Нью-Роуд, а/я 388, Белиз Сити, Белиз).

Пояснения ФНС были приобщены к материалам дела.

Грудинин развелся с женой в июле 2018 года. Бывшая супруга директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» рассказывала о бракоразводном процессе.