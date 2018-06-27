Грудинина назвали владельцем «Совхоза имени Ленина» и бенефициаром офшора в Белизе

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора, владеющего 100% акций компании, которая является акционером совхоза, сообщили в налоговой службе.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Бояринова, об этом стало известно во время заседания Арбитражного суда Московской области, куда обратились его доверители – акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» с требованием отменить сделки по передаче двух земельных участков общей стоимостью около 850 млн рублей.

«Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров», – сказал адвокат.

По словам Бояринова, в ходе заседания представитель налоговой службы, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, заявил, что директор совхоза Павел Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора - международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100% акций компании, в свою очередь, являющейся акционером совхоза.

Юрист уточнил, что согласно представленным в суд документам, офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец 2017 года.

«По сути дела, директор совхоза владел 20% акций, и это имело место, как минимум, до 31 декабря 2017 года. В итоге получается, что как директор он (Грудинин) владеет 44% акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20%, то есть 64%. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза», – заявил адвокат.

Как уточнили представители налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила ее от зарубежных коллег в соответствии с международными договоренностями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ. Таким образом, отметили в ФНС, уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев.

В связи с этим в отношении Грудинина были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования).

Напомним, в апреле Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина», которые требовали обязать ФНС предоставить материалы проверки иностранных счетов и незадекларированных доходов Павла Грудинина.

Акционеры обратились в арбитражный суд после того, как в январе из СМИ узнали, что в 2007 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» и АО «КРОКУС» учредили АО «Каширский молл», в уставной капитал которого совхозом был внесен принадлежавший ему земельный участок площадью 140 тыс. квадратных метров и стоимостью более 717 ,8 млн рублей. Позднее выяснилось, что в 2010 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» внесло еще один принадлежавший ему земельный участок общей площадью 33,3 тыс. квадратных метров и стоимостью более 130,2 млн рублей в качестве вклада в уставный капитал АО «Каширский молл».

По мнению истцов, в результате оспариваемых сделок указанные земельные участки, ранее принадлежавшие ЗАО «Совхоз имени Ленина», были внесены в уставный капитал АО «Каширский молл» безвозмездно, что повлекло причинение убытков как совхозу, так и его акционерам.