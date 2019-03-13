Опубликованы новые данные об инфляции в России

По данным Росстата, в России инфляция за период с 5 по 11 марта 2019 года составила 0,1%, а с начала года инфляция увеличилась на 1,6%.

На уровне 0,1% инфляция удерживается уже седьмую неделю. В годовом выражении на 11 марта она держится на уровне около 5,2%, передает ТАСС.

За прошедшую неделю выросли цены на пшено (1,6%), баранину (1,2%), гречневую крупу (0,8%), стерилизованное молоко, сметану, чай и соль (по 0,3%), свинину, мороженую рыбу, творог, сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель, шоколадные конфеты и карамель (по 0,2%). При этом стоимость куриных яиц снизилась на 0,9%, а куриного мяса – на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,8%. Больше всего увеличилась стоимость на белокочанную капусту (6,9%), репчатый лук (6,1%) и морковь (2,1%). А помидоры подешевели на 0,7%.

Цены на бензин остались практически на том же уровне, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции по итогам марта в годовом исчислении на уровне 5,2-5,4%.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%.