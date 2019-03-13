Минэкономразвития дало прогноз годовой инфляции

Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции по итогам марта в годовом исчислении на уровне 5,2-5,4%, сообщается в докладе ведомства «Картина инфляции. Март 2019 года».

«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3-0,4% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2-5,4% г/г», – приводит ТАСС слова заявления.

Согласно оценке, в промежутке с марта по май годовая инфляция сохранится на уровне около 5,4%. Затем темпы будут снижаться. При условии стабильности курса рубля на конец 2019 года произойдет снижение до 4,3%.

Также Минэкономразвития заявило, что эффект от повышения НДС исчерпал себя, благодаря чему рост цен в России замедлился.

«В феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС», – сообщается в докладе.

Однако, несмотря на замедление в помесячном выражении с 1% в январе до 0,4% в феврале, «годовые темпы роста потребительских цен несколько увеличились (до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5% в январе)».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%.