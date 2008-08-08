ЦБ поднял ключевую ставку

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 7,25% годовых до 7,5%.

«Совет директоров Банка России 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых», – сообщается на сайте регулятора.

В Банке России объяснили свое решение тем, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.

В ЦБ также считают, что инфляция в России составит 3,8–4,2% к концу 2018 года, затем годовая инфляция достигнет пика в первом полугодии 2019 года. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция будет в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Кроме того, Банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря 2018 года, говорится в сообщении регулятора. Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

В 2018 году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу. В начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит значительное число факторов в пользу сохранения ключевой ставки, но появились и факторы в пользу повышения ключевой ставки.