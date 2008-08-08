Набиуллина заявила о факторах в пользу повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк видит значительное число факторов в пользу сохранения ключевой ставки, но появились и факторы в пользу повышения ключевой ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки. Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки», – сказала глава ЦБ, передает РИА «Новости».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

Между тем, заявление Набиуллиной привело к росту рубля. В частности, в начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повышался на 28 копеек – до 68,4 рубля, а после заявления главы ЦБ курс доллара опустился относительно на 8 копеек – до 68,04 рубля. Евро также продолжил дешеветь и к 12.20 опустился на 34 копейки – до 78,81 рубля передает ТАСС.

Набиуллина также отметила, что инфляция возвращается к целевому значению в 4% быстрее, чем ожидал Центробанк. «Прежде всего, из-за внешних факторов, курсовой динамики. Чуть подросли инфляционные ожидания, совсем незначительно», – заявила глава регулятора.