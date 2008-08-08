Набиуллина заявила о факторах в пользу повышения ключевой ставки ЦБ

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4 сентября, вторник | Последнее обновление — 14:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Песков напомнил о резких заявлениях Лондона в адрес Путина
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан
Почему Украина не признается в убийстве Захарченко
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
«Русскость» создается на рубежах империи
Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
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Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол
Сергей Худиев, публицист, богослов
Всякое бывает на белом свете, но чтобы Константинопольский патриархат пошел на разрушительные для Вселенского православия шаги – это довольно маловероятно. Зачем? Чтобы насолить Москве? Подробности...
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Эпоха легенд ушла – и слава Богу!
Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
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Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко
В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбицийПодробности...
В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
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