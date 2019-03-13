Стало известно об отказах авиакомпаний от закупок Boeing 737 Max

Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки Boeing 737 Max после второй аварии за пять месяцев и выбрать модель у других компаний, пишут СМИ.

Председатель совета директоров Kenya Airways Plc Майкл Джозеф подтвердил Bloomberg, что аварии Boeing 737 Max могут заставить пересмотреть планы по закупке лайнеров, передает «Интерфакс».

Индонезийская компания Lion Air также планирует отказаться от заказа самолетов на 22 млрд долларов и перейти к конкуренту Boeing – к компании Airbus, сообщили источники агентства.

Напомним, Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах запретили эксплуатацию авиалайнера.

После этого рыночная капитализация американской корпорации Boeing упала на 26,6 млрд долларов.

Эксплуатацию этой модели Boeing также приостановила российская авиакомпания S7, о приостановке эксплуатации лайнера заявили британские власти.

В октябре 2018 года Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг.

В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 181 человек, включая маленького ребенка и двух младенцев.