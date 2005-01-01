Капитализация Boeing после катастрофы в Эфиопии упала на 26,6 млрд долларов

Рыночная капитализация американской корпорации Boeing упала на 26,6 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии в минувшее воскресенье.

По итогам торгов вторника акции компании на фондовой бирже Нью-Йорка потеряли 6,15% стоимости, подешевев до 375,41 доллара. В понедельник падение составило 5,33%, а по итогам двух дней чуть более 11%. В то же время по итогам торгов пятницы стоимость акций составляла 422,54 доллара.

Таким образом, капитализация компании с начала рабочей недели упала на 26,6 млрд долларов – до 212,1 млрд с 238,7 млрд долларов по состоянию на закрытие торгов пятницы, передает РИА «Новости».

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление Федерального авиационного управления США о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.