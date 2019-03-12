Компания S7 решила приостановить эксплуатацию Boeing-737

После крушения авиалайнера в Эфиопии авиакомпания S7 Авиакомпания S7 Airlines решила временно приостановить эксплуатацию самолетов Boeing-737 до публикации сведений и причинах крушения авиалайнера в Эфиопии.

«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing-737 MAX с 00.01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием», – приводит РИА «Новости» заявление авиакомпании.

В парке S7 находится два самолета такого типа.

Напомним, в Эфиопии 10 марта произошло крушение авиалайнера Boeing-737 MAX 8. Все 157 человек на борту погибли, включая трех россиян. Во многих странах мира запретили эксплуатацию этой модели самолета. Позже Евросоюз также приостановил полеты. Это уже вторая крупная авария с Boeing-737 за последние пять месяцев: 29 октября 2019 года в Индонезии погибли 189 человек

Несмотря на заявление США о безопасности дальнейшей эксплуатации этих авиалайнеров, компании Boeing будет не так просто пережить вторую катастрофу.