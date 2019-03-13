В ООН заявили о царящей на Украине «атмосфере запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, в котором указывается, что в стране царит «атмосфера запугивания».

На Украине царит «атмосфера запугивания», которая не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой властей, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Отмечается также, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» в отношении журналистов и гражданских активистов. Чаще всего их совершают правые радикалы, и обычно такие преступления остаются безнаказанными.

Кроме того, ситуацию усугубило получение автокефалии «новой церковью» Украины, что «значительно обострило» противоречия между православными общинами.

Миссия выражает обеспокоенность тем, что «существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности» в данном вопросе.

Ранее ООН признала право жителей ДНР требовать компенсации с Украины.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.