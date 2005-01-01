Глава Нафтогаза допустил потерю транзита газа по вине Германии

Транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года может прекратиться из-за действий Берлина, Москвы и «части украинского политикума», считает глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 (года). Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», – написал Коболев в Facebook.

В связи с этим, по его мнению, подход к обновлению украинской газотранспортной системы (ГТС) должен быть «взвешенным и ответственным».

На прошлой неделе исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко также заявил, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году.

В то же время премьер России Дмитрий Медведев заявил, что для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года нужно выполнить ряд условий, при этом сама по себе реализация проекта «Северный поток – 2» не препятствует этому.