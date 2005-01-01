Глава Нафтогаза допустил потерю транзита газа по вине Германии

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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Расширение на восток не спасет НАТО от развала

В апреле 1999-го Билл Клинтон принимал в Вашингтоне лидеров 18 стран НАТО на праздновании 50-летия альянсаФото: Helene C. Stikkel/wikipedia.org
20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса. Не прошло и двух недель, как самолеты НАТО начали бомбежку Югославии. Это совпадение было случайным, но более чем знаковым. Именно тогда Запад сжег все мосты к налаживанию отношений с Россией. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Почему Порошенко разонравился националистам

«Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать ихФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Глава Нафтогаза допустил потерю транзита газа по вине Германии

               12 марта 2019, 08:40
            Фото: ZUMA/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года может прекратиться из-за действий Берлина, Москвы и «части украинского политикума», считает глава Нафтогаза Андрей Коболев.

            «Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 (года). Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», – написал Коболев в Facebook.

            В связи с этим, по его мнению, подход к обновлению украинской газотранспортной системы (ГТС) должен быть «взвешенным и ответственным».

            На прошлой неделе исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко также заявил, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году.

            В то же время премьер России Дмитрий Медведев заявил, что для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года нужно выполнить ряд условий, при этом сама по себе реализация проекта «Северный поток – 2» не препятствует этому.


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