Пакистан «потроллил» индийского пилота за чай «ценой в МиГ-21»

Журналист Ваджахат Казми опубликовал фото чека на имя пилота индийских ВВС из офицерской столовой пакистанских ВВС, где в качестве цены за чай указан МиГ-21; пост мгновенно стал вирусным, как и фраза «Одна чашка чая индийскому пилоту стоила МиГ-21».

Пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, сбитый пакистанскими ПВО в среду, попил чай в офицерской столовой пакистанских ВВС, на чеке военные указали ему в графе «цена» МиГ-21 - именно на таком самолете летел сбитый летчик.

Фотографию с чеком опубликовал в своем Twitter журналист Ваджахат Казми, подписав ее «Самый дорогой чай на свете».

Перед этим было опубликовано видео, на котором пилот Вартхаман похвалил пакистанский чай, сообщает пакистанский портал UrduPoint.

Заявление индийского пилота стало вирусным, так как пакистанцы очень гордятся своим чаем.

При этом набрало популярность и выражение «Одна чашка чая индийскому пилоту стоила МиГ-21», сообщило издание.

27 февраля Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовал одного из пилотов. В пятницу правительство Пакистана освободило пилота.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.