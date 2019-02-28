Капитан врезавшегося в мост в Пусане российского судна был пьян

В крови капитана российского грузового судна, которое врезалось в мост в Пусане в Южной Корее, нашли превышающую допустимые границы дозу алкоголя, сообщают СМИ со ссылкой на морскую полицию.

Анализ показал 0,86 промилле при допустимом для управления уровне в 0,3 промилле, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Правоохранители выясняют, управлял ли капитан судном во время происшествия. В морской полиции добавили, что по закону ответственность ляжет на того, кто непосредственно управлял судном или отдавал приказы по управлению, находясь в состоянии опьянения.

По тем же данным, капитан является гражданином России.

Представитель оператора судна сообщил, что во время столкновения с мостом никто не пострадал.

В четверг СМИ сообщили, что российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в порту Пусан, отмечалось, что при столкновении получило повреждения само судно, а на мосту якобы образовалась дыра глубиной пять метров.