Российское судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане

Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в порту Пусан (Южная Корея); пострадавших нет, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 16.23 по местному времени (10.23 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Чунан Ильбо».

Судно водоизмещением около шести тонн врезалось носовой частью в участок между опорами моста.

В данный момент момент оно отведено на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других кораблей.

Отмечается, что при столкновении получило повреждения само судно, а на мосту якобы образовалась дыра глубиной пять метров.

Морская полиция начала расследование инцидента, причины пока не установлены.