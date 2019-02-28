В Кремле прокомментировали готовящиеся новые санкции США

Новые американские санкции в отношении России, если таковые будут реализованы, станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее российская сторона его внимательно изучает. «Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению. «Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», – сказал представитель Кремля.

В среду сообщалось, что американские сенаторы внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, предусматривающий новые санкции против России под предлогом инцидента в Керченском проливе. Новые ограничения могут коснуться не менее 24 российских офицеров ФСБ.