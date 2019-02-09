США могут ввести санкции против всей судостроительной отрасли России

Американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса законопроект, предусматривающий новые санкции против России под предлогом инцидента в Керченском проливе.

Санкции могут коснуться не менее 24 российских офицеров ФСБ, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в случае принятия закона меры будут сохраняться до тех пор, пока госсекретарь США не уведомит конгресс в освобождении украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Отмечается, что если в США признают действия российской стороны нарушением свободы судоходства, то санкции могут распространить на все компании, работающие в судостроительной отрасли России. Это повлечет за собой и запрет американским гражданам на любые сделки с этими компаниями. Также предлагается снимать ограничения только после того, как госсекретарь подтвердит, что Россия в течение трех лет не нарушала правила свободы судоходства в мире и дала гарантии, что не будет делать этого в будущем.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ задержали корабли военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал о новых провокациях Украины в Керченском проливе.