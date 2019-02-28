Нефть подешевела на статистике из Китая и данных по добыче в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются на фоне слабой статистики из Китая, а также на данных по добыче в США.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,3% – до 66,38 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,11%, составив 56,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».