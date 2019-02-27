Журналист Алешковский подал на «Аэрофлот» в суд

Пресненский суд Москвы принял иск от журналиста Дмитрия Алешковского, который попросил признать необоснованным решение о лишении его привилегий «Аэрофлотом».

«Административный иск Алешковского к ПАО «Аэрофлот» поступил в суд. В течение пяти суток суд примет решение о принятии его к производству и назначении даты слушаний», – рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Он сообщил, что Алешковский потребовал вернуть мили и восстановить его платиновый статус в программе лояльности «Аэрофлота», пишет «Интерфакс».

Telegram-канал Baza сообщил, что к своему исковому заявлению журналист приложил результаты независимой лингвистической экспертизы. В них говорится, что выражение «Савельев окончательно поехал головой» не является агрессивным, никого не оскорбляет и не порочит.

Напомним, Алешковского лишили миль и платинового статуса в программе лояльности «Аэрофлота» за высказывание о гендиректоре компании Виталии Савельеве, которым он сопроводил свой пост о запрете в офисах авиакомпании мобильных телефонов. По его словам, «Аэрофлот» лишил и его супругу золотого статуса.

Генеральный директор компании пояснил, что это наказание за хамство. При этом в правилах программы «Аэрофлот Бонус» говорится, что счет человека могут аннулировать или заблокировать за порочащие деловую репутацию компании публикации. Журналист пообещал обратиться в суд, если в течение трех дней его не восстановят в правах.

Несмотря на извинения, Савельев Алешковского так и не простил.