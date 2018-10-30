Журналисту Алешковскому подарили другую золотую карту взамен отобранной «Аэрофлотом»

Журналист Дмитрий Алешковский заявил, что авиакомпания UTair подарила ему золотую карту после того, как «Аэрофлот» лишил его платинового статуса в программе лояльности.

«Приятно, а! Проснулся, а мне UTair подарили золотую карту лояльности вместо той, что у меня отнял «Аэрофлот». Спасибо за поддержку и подарок, друзья. Встретимся на борту», – написал Алешковский в микроблоге Twitter.

Приятно, а! Проснулся, а мне @UTairAvia подарили золотую карту лояльности, вместо той, что у меня отнял @aeroflot. Спасибо за поддержку и подарок, друзья. Встретимся на борту :) pic.twitter.com/rn59UZHLAJ — Митя Алешковский (@aleshru) 20 ноября 2018 г.

Ранее блогер обвинил «Аэрофлот» в лишении платинового статуса из-за записей в соцсетях, на что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что Дмитрий Алешковский лишился статуса в программе «Аэрофлот Бонус» из-за хамства:

«Люди, которые хамят в соцсетях, они должны понимать, что они будут за это отвечать. У нас был в суде прецедент с одним матерщинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно. Мы же не против критики, но надо отдавать себе отчет, что говорите», – заявил Савельев РИА «Новости».

Напомним, в минувшую пятницу блогеры обсудили запрет сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться телефонами и иными устройствами, позволяющими производить аудио-, фото- и видеозаписи, в рабочее время.