Блогер обвинил «Аэрофлот» в лишении платинового статуса из-за записей в соцсетях

Блогер Митя Алешковский заявил о цензуре и давлении со стороны компании «Аэрофлот» после его публикации о запрете на использование смартфонов сотрудниками авиакомпании.

Алешковский опубликовал скриншот письма от «Аэрофлота», в котором представитель авиакомпании уведомляет его о закрытии счета, отмене платинового статуса и понижении уровня счета подарочной карты. Как объясняется в документе, это сделано «в связи с публикацией негативных высказываний в адрес ПАО «Аэрофлот» со стороны блогера.

Алешковский заявил, на своей странице в Facebook что это цензура и давление:

«16 ноября в каком-то Telegram-канале нашел фотографию и выложил ее в Twitter. В результате в целом ряде СМИ вышли публикации со ссылкой на мой пост в Twitter, о том, что Савельев запретил использовать телефоны с камерами и записью звука. Надо понимать, что я за этот год так часто летал аэрофлотом, что смог налетать платиновый статус летая экономом. В этом году у меня было около 50 полетов «Аэрофлотом». А теперь вот они прямо пишут мне, что наказывают за пост в Twitter. Представляете?», – заявил Алешковский.

Блогер напомнил про 29 статью Конституции о гарантиях свободы мысли и слова:

«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Я так понял, что вам понадобилось три дня, чтобы лишить меня моего заслуженного платинового статуса», – сообщил Алешковский, уточнив, что готов обратиться в суд.

«Поэтому я даю вам три дня, до 22 ноября, чтобы восстановить меня в правах. Иначе я буду вынужден обратиться в суд, чтобы мои конституционные права были восстановлены. Уверен, что вам совершенно не выгодно, чтобы этот скандал получал развитие», – подытожил блогер.

Добавим, что в правилах программы «Аэрофлота» сообщается, что компания оставляет за собой право аннулировать или заблокировать счет участника программы «Аэрофлот Бонус» «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций» за размещение публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», в сети Интернет и/или печатных СМИ.

Напомним, в минувшую пятницу блогеры обсудили запрет сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться телефонами и иными устройствами, позволяющими производить аудио-, фото- и видеозапись, в рабочее время. Соответствующий приказ выпустил гендиректор компании Виталий Савельев.