Блогеры отреагировали на запрет сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться смартфонами

Пользователи Сети отреагировали на запрет сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться телефонами и иными устройствами, позволяющими производить аудио-, фото- и видеозапись, в рабочее время. Соответствующий приказ выпустил гендиректор компании Виталий Савельев.

Документ вызвал негативную реакцию в соцсетях: блогеры раскритиковали подобное решение руководства аэрокомпании.

«Савельев окончательно головой поехал», – заявил блогер Митя Алешковский, опубликовав фото приказа в Twitter.

«Вот это прецедент! Интересно, многие ли боссы последуют примеру Виталия Савельева?», – спросила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале Кровавая барыня.

«Аэрофлот» запретил сотрудникам пользоваться смартфонами в офисах. В авиакомпании подтвердили эту информацию. Неясно только одно: ведь офис – это не самолет, почему же тогда нельзя пользоваться смартфонами?», – интересуются авторы канала Код Дурова.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что цель приказа – обеспечить информационную безопасность компании с государственным участием.

«Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», – отмечает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.