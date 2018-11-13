«Аэрофлот» отказался прощать Алешковского

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов заявил, что компания не будет пересматривать решение о лишении блогера Дмитрия Алешковского платинового статуса в программе лояльности после извинений с его стороны.

«Решение принято на основании существующих регламентных процедур. Человек допустил оскорбительные высказывания и на основании правил программы «Аэрофлот Бонус» его лишили миль. Ни о каком прощении или не прощении речи не идет. Компания же не может каждый раз после жалостливых «простите, пожалуйста» идти на попятную и всех прощать», – передает слова Алешковского «Говорит Москва».

Накануне Алешковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» извинился перед гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, отметив, что ему понятно, почему тот обиделся на него.

Напомним, по словам блогера, «Аэрофлот» лишил его и его супругу платинового статуса в программе лояльности после его публикации с критикой запрета на использование смартфонов сотрудниками авиакомпании. Алешковский заявлял, что намерен обратиться в суд, если платиновый статус не будет восстановлен.

Однако в правилах программы «Аэрофлота» говорится, что компания оставляет за собой право аннулировать или заблокировать счет участника программы «Аэрофлот Бонус» за размещение публикаций, содержащих сведения, порочащих деловую репутацию компании.

Савельев говорил, что Алешковский лишился статуса в программе из-за хамства.