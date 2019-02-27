Путин приедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин принял приглашение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.

«В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда, и мы будем очень рады видеть Вас, господин президент, на открытии этого памятника», – озвучил приглашение премьер-министр.

«Спасибо, я приеду», – процитировал ТАСС ответ российского лидера.

Ранее стало известно, что визит Нетаньяху в Москву перенесен с 21 на 27 февраля. В Кремле рассказали, что будут обсуждать Путин и премьер Израиля.

Также Нетаньяху собрался обсудить с российским президентом присутствие Ирана в Сирии, а также показать ему карту иранских позиций.