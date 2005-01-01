Нетаньяху все-таки собрался к Путину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, рассказали в канцелярии главы израильского правительства.

«Нетаньяху встретится в Путиным в Москве 27 февраля», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Ранее по инициативе израильской стороны состоялись телефонные переговоры Путина и Нетаньяху. Разговор прошел в преддверии рабочего визита премьера Израиля в Москву.

Встреча должна была состояться 21 февраля, однако была перенесена на более поздний срок по внутриполитическим причинам. Главной темой обсуждения должна стать ситуация в Сирии.

Нетаньяху впервые приедет в Москву после того, как ПВО Сирии при отражении налета авиации Израиля случайно сбили российский самолет-разведчик Ил-20.