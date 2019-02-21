В Кремле сообщили о скорой встрече Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня. Нетаньяху также поздравил Путина с наступающим государственным праздником – Днем защитника Отечества», – сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров стран Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пройдут 21 февраля, планировалось, что главы государств обсудят усиление координации между военными в Сирии.

Позднее стало известно, что визит израильского премьера перенесен.