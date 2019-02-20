В Кремле объяснили перенос встречи Путина и Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию на несколько дней из-за внутриполитических причин, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У них к выборам (подготовка), поэтому визит перенесен на несколько дней», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров стран Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пройдут 21 февраля, планировалось, что главы государств обсудят усиление координации между военными в Сирии.

Новая дата встречи будет вскоре назначена, сообщил израильский официальный источник Reuters, передает ТАСС.

«Они проведут телефонный разговор завтра (21 февраля), новая дата встречи будет назначена скоро», – сообщил источник агентства.

Газета The Jerusalem Post ранее сообщила, что визит израильского премьера был отмечен, так как на 21 февраля Нетаньяху собирается встретиться с лидерами израильских партий.

Израильские СМИ также сообщили, что премьер Израиля занят попытками объединить разрозненные партии перед апрельскими выборами.