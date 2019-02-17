Нетаньяху назвал тему переговоров с Путиным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что собирается в четверг обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Москве усиление координации между военными по Сирии.

«В четверг я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжим обсуждение усиления механизма координации во избежание столкновений между военными Израиля и России», – передает его слова ТАСС.

В январе Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсуждали ситуацию в Сирии в ситуации с возможным выводом войск США из этой страны.