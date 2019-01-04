Стало известно содержание разговора Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии с учетом заявления США о выводе войск из этой страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», – говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Израильский премьер передал соболезнования народу России и руководству страны в связи с трагедией в Магнитогорске.

Сам разговор состоялся по инициативе израильской стороны, передает РИА «Новости».

В декабре военные России и Израиля договорились о взаимодействии между авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля, сообщили в Минобороны.