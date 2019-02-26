Нетаньяху собрался показать Путину карту иранских позиций в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным продемонстрирует российской стороне карту иранских военных позиций в Сирии, об этом сообщили израильские СМИ.

На встрече глав государств будет обсуждаться ситуация в Сирии, координация действий между российскими и израильскими военными и региональные проблемы, передает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин на переговорах с Нетаньяху в российской столице в среду, 27 февраля, обсудит вопросы сирийского урегулирования.