В Кремле раскрыли повестку переговоров Путина и Нетаньяху

Президент Владимир Путин на переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в российской столице в среду, 27 февраля, обсудит вопросы сирийского урегулирования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, подтверждаем подготовку такой встречи», – приводит его слова РИА «Новости».

На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы сирийского урегулирования, Песков ответил утвердительно. «Безусловно», – сообщил он.

В преддверии встречи с главой российского государства Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье заявил, что еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии.

21 февраля в Кремле сообщили, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху. Визит израильского премьера, планировавшийся на этот день, был перенесен.